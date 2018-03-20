В Одессе открылся концертный зал-трансформер

В Одессе появилось новое музыкальное пространство Urban Music Hall с концертным залом-трансформером, рассчитанным на 350 мест.

Как сообщает сайт "Маяк", это первый концертный зал в городе, оборудованный для людей с ограниченными возможностями.

Площадка ориентирована на три направления —джаз, этно и классическая музыка.

Urban Music Hall позиционирует себя как зал-трансформер. Часть мест в нем стационарная, часть — мобильная, которая будет регулироваться в зависимости от того, сколько человек должно быть на мероприятии.

Также там есть проектор, который позволяет демонстрировать фильмы о музыке и мультфильмы для детей под специальное музыкальное сопровождение.

PR-директор пространства Елена Боришполец отметила, что звук в зале создает акустические условия как для сольного выступления, так и для камерного оркестра.

По ее словам, в ближайшее время также начнет функционировать Urban Bar, который станет отдельным пространством — в нем будут проводиться выставки украинских фотографов.