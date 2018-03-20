В Одесі відкрився концертний зал-трансформер

В Одесі з'явився новий музичний простір Urban Music Hall з концертним залом-трансформером, розрахованим на 350 місць.

Як повідомляє сайт "Маяк", це перший концертний зал в місті, обладнаний для людей з обмеженими можливостями.

Майданчик орієнтований на три напрямки -джаз, етно і класична музика.

Urban Music Hall позиціонує себе як зал-трансформер. Частина місць в ньому стаціонарна, частина - мобільна, яка буде регулюватися в залежності від того, скільки людей має бути на заході.

Також там є проектор, який дозволяє демонструвати фільми про музику і мультфільми для дітей під спеціальний музичний супровід.

PR-директор простору Олена Боришполець зазначила, що звук в залі створює акустичні умови як для сольного виступу, так і для камерного оркестру.

За її словами, найближчим часом також почне функціонувати Urban Bar, який стане окремим простором - в ньому будуть проводитися виставки українських фотографів.