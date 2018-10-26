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В Одессе девушка поймала педофила: подробности инцидента

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Жительница Одессы рассказала историю о том, как ей удалось поймать педофила. Ирина Годулян познакомилась с мужчиной в социальной сети. После короткого диалога он прислал ей видео порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, преступник оказался секретарем Киевского районного суда в Одессе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В Одессе девушка поймала педофила: подробности инцидента
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"Мы перешли в вайбер и там человек сбросил мне видео порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка", - пишет девушка.

В Одессе девушка поймала педофила: подробности инцидента
В Одессе девушка поймала педофила: подробности инцидента

Для того, чтобы на этот инцидент обратили внимание ей пришлось писать заявление дважды.

В Одессе девушка поймала педофила: подробности инцидента
В Одессе девушка поймала педофила: подробности инцидента

В результате мужчина получил условный срок.

"По итогу вчерашнего заседания получил 2 года условно по ч. 4 ст. 301 КК Украины. После обыска человек сразу признал факт распространения видео. Факт его причастности к каким либо физическим контактам с несовершеннолетними детьми не был доказан и с его стороны отрицался. Детей у него нет", - пишет Годулян.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве возле одной из школ заметили подозрительного мужчину.

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Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Шляшко обещал химическую кастрацию.Пора сука лов Ить и отбивать. Знаю одного чувака поймал пидараса шо на детей дрочил в парке в моём городе и палкой так уебал этог пидара по яйцам шо чувака скорая увезла и сказали все пизда яйцам. Слава богу шо у этого чувака есть подвязы нормальные и не сел в тюрьму.Пидарасы педофилы помните есть люди которые отрежум вам сука ножом все и будете сцать через трубку.
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