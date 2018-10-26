В Одессе девушка поймала педофила: подробности инцидента

Жительница Одессы рассказала историю о том, как ей удалось поймать педофила. Ирина Годулян познакомилась с мужчиной в социальной сети. После короткого диалога он прислал ей видео порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка.

Кроме того, преступник оказался секретарем Киевского районного суда в Одессе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мы перешли в вайбер и там человек сбросил мне видео порнографического содержания с участием несовершеннолетнего ребенка", - пишет девушка.

Для того, чтобы на этот инцидент обратили внимание ей пришлось писать заявление дважды.

В результате мужчина получил условный срок.

"По итогу вчерашнего заседания получил 2 года условно по ч. 4 ст. 301 КК Украины. После обыска человек сразу признал факт распространения видео. Факт его причастности к каким либо физическим контактам с несовершеннолетними детьми не был доказан и с его стороны отрицался. Детей у него нет", - пишет Годулян.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве возле одной из школ заметили подозрительного мужчину.