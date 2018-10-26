В Одесі дівчина зловила педофіла: подробиці інциденту

Мешканка Одеси розповіла історію про те, як їй вдалося зловити педофіла. Ірина Годулян познайомилася з чоловіком у соціальній мережі. Після короткого діалогу він надіслав їй відео порнографічного змісту за участю неповнолітньої дитини.

Крім того, злочинець виявився секретарем Київського районного суду в Одесі. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ми перейшли в вайбер і там людина скинула мені відео порнографічного змісту за участю неповнолітньої дитини", - пише дівчина.

Для того, щоб на цей інцидент звернули увагу їй довелося писати заяву двічі.

В результаті чоловік отримав умовний термін.

"За підсумком учорашнього засідання отримав 2 роки умовно за ч. 4 ст. 301 КК України. Після обшуку людина відразу визнала факт поширення відео. Факт його причетності до якихось фізичних контактів з неповнолітніми дітьми не був доведений і з його боку заперечувався. Дітей у нього немає", - пише Годулян.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Києві біля однієї зі шкіл помітили підозрілого чоловіка.