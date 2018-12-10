''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве

В Киеве заметили очередных подростков-экстремалов. Несмотря на то, что на улице шел снег, они залезли на верхушку Северного моста.

После того, как очевидцы вызвали полицию три подростка успели спуститься, а один остался на мосту до позднего вечера. Фото разместили в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

"Очевидцы вызвали полицию, но 3 руферам удалось сбежать, оставив одного из своих на опоре моста. Парень решился спуститься, когда уже начало темнеть, к тому моменту поверхность тросов уже стала скользкой. Все закончилось благополучно, на этот раз, и парень успешно сбежал", — говорится в сообщении.

Пользователи сети отметили, что такие развлечения опасны для жизни.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове подростки тайно проникли в закрытые для посещения тоннели станции метро "Победа", взломав замки в вентиляционной шахте и отключив сигнализацию. Юные диггеры сняли происходящее на видео.