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''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве

2.6тЧитать материал на украинском

В Киеве заметили очередных подростков-экстремалов. Несмотря на то, что на улице шел снег, они залезли на верхушку Северного моста.

После того, как очевидцы вызвали полицию три подростка успели спуститься, а один остался на мосту до позднего вечера. Фото разместили в сообществе "Типичный Киев" в Facebook.

''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве
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"Очевидцы вызвали полицию, но 3 руферам удалось сбежать, оставив одного из своих на опоре моста. Парень решился спуститься, когда уже начало темнеть, к тому моменту поверхность тросов уже стала скользкой. Все закончилось благополучно, на этот раз, и парень успешно сбежал", — говорится в сообщении.

''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве
''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве
''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве
''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве

Пользователи сети отметили, что такие развлечения опасны для жизни.

''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве
''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве
''В мире животных'': сеть возмутили опасные игры подростков в Киеве

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Харькове подростки тайно проникли в закрытые для посещения тоннели станции метро "Победа", взломав замки в вентиляционной шахте и отключив сигнализацию. Юные диггеры сняли происходящее на видео.

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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Да. это очень прискорбно. НО взрослые рыбаки- дурики не далеко отошли от подростков .у которых гармоны играют. Вот придет весна и начнут их десятками и сотнями со льдин снимать .А это десятки тысяч народных денег.
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