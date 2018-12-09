''Слезы замерзли на лице'': в львовском садике произошел вопиющий инцидент с ребенком

7 декабря в львовском детском саду ребенка забыли на улице. Мальчик стоял у закрытой двери здания и плакал пока его не заметила прохожая.

Об этом сообщила жительница Львова Оля Онищак в Facebook. Она отметила, что у ребенка на щеках замерзли слезы.

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"Сегодня гуляли с дочерью возле дома. Рядом находится детский сад Птенец. Детский пространство по адресу Довженко, 12. Я услышала плач и крик ребенка о помощи, но самого ребенка видно не было. Я подошла ближе к забору и прислушивалась, не могла понять откуда раздается плач, ведь воспитателей не было на улице. У ворот собралось уже несколько человек но никто не мог зайти. Мы долго звонили. Потом пришел кто-то забирать ребенка и я с малой подбежали к мальчику. У него слезы замерзли на лице. Просто ужас. Со мной подбежала еще одна женщина и мы повели мальчика в группу, где нам не очень активно открыли", - пишет женщина.

Женщина позвала администратора и попросила позвонить родителям мальчика.

Как ране писал OBOZREVATEL, украинская журналистка Кристина Бондаренко рассказала, что ее ребенку отказали в обучении в киевском детском садике №30, куда она ходит, а также раскрыла схему заработка на детях.