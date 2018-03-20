В Киеве закрывается галерея украинского дизайна Gallery48 

В Киеве закрывается галерея украинского дизайна и арт-объектов Gallery48.

"Все хорошее рано или поздно заканчивается. И сегодня мы говорим о Gallery48. В конце марта галерея закроет свои двери. Но просим вас не расстраиваться! Любое завершение — это начало", - говорится в обращении команды галереи в Facebook.

Также сотрудники отметили, что закрывается физическая точка, а команда продолжит развивать те направления, в которых нуждается рынок.

"Заходите в гости — еще раз выпить кофе на любимом балконе, выбрать себе пару лодочек и платье, и просто пообщаться. До конца марта рады видеть по неизменному адресу — Антоновича, 48", - приглашают в галерею.

Как сообщал CityOboz, в Киеве состоится концерт в Час Земли.