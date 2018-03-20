В Киеве состоится концерт в Час Земли 

В последнюю субботу марта, 24 числа, во всем мире состоится ежегодная экологическая акция Час Земли.

В этот день Svitlo Concert совместно с оркестром "Виртуозы Киева" и Всемирным фондом природы WWF в Украине проведет концерт, посвященный нашей планете.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, на час все выключат электроприборы, гаджеты, и окунутся в мир классической музыки, которую великие композиторы, вдохновляясь, писали и посвящали природе.

В этом году слоган Часа Земли - "Поймай связь с Землей". По задумке организаторов, он подчеркивает, что люди начали терять связь с родной планетой.

Поэтому ее предлагают восстановить и начать заботиться об окружающей природе.

Напомним, Час Земли проводится с 2007 года, а уже с 2009 года эта акция стала самой массовой в истории человечества.