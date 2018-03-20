У Києві закривається галерея українського дизайну Gallery48

У Києві закривається галерея українського дизайну і арт-об'єктів Gallery48.

"Все добре рано чи пізно закінчується. І сьогодні ми говоримо про Gallery48. В кінці березня галерея закриє свої двері. Але просимо вас не турбуватися! Будь-яке завершення - це початок", - йдеться у зверненні команди галереї в Facebook.

Також співробітники відзначили, що закривається фізична точка, а команда продовжить розвивати ті напрямки, в яких потребує ринок.

"Заходьте в гості - ще раз випити кави на улюбленому балконі, вибрати собі плаття, і просто поспілкуватися. До кінця березня раді бачити за незмінною адресою - Антоновича, 48", - запрошують в галерею.

Як повідомляв CityOboz, в Києві відбудеться концерт в Годину Землі.