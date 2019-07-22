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В Киеве яркий мурал порадовал жителей: фотофакт

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В Киеве обновили красочный мурал с мопсом на Позняках, к которому добавили милого енота с мороженым и сороку в короне.

Соответствующим снимком поделился на своей странице в Facebook автор рисунка, столичный художник Виталий Гидеван.

"У мопса на Позняках появилась веселая компания. Адрес: улица Анны Ахматовой, 31", – уточнил автор.

Мурал на Позняках

Мурал на Позняках

фото: Виталий Гидеван / Facebook

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Яркий мурал с енотом

Яркий мурал с енотом

фото: Виталий Гидеван / Facebook

Мурал с енотом обновили

Мурал с енотом обновили

фото: Виталий Гидеван / Facebook

Мурал с енотом на Позняках

Мурал с енотом на Позняках

фото: Виталий Гидеван / Facebook

Дети возле мурала

Дети возле мурала

фото: Виталий Гидеван / Facebook

В комментариях к яркому рисунку пользователи и местные жители поблагодарили художника за отличную работу, которая радует глаз окружающих.

В Киеве яркий мурал порадовал жителей: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области появился первый в Украине мурал с изображением английской королевы Елизаветы II.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Мурал
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