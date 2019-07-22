В Киеве яркий мурал порадовал жителей: фотофакт

В Киеве обновили красочный мурал с мопсом на Позняках, к которому добавили милого енота с мороженым и сороку в короне.
Соответствующим снимком поделился на своей странице в Facebook автор рисунка, столичный художник Виталий Гидеван.
"У мопса на Позняках появилась веселая компания. Адрес: улица Анны Ахматовой, 31", – уточнил автор.
Мурал на Позняках
фото: Виталий Гидеван / Facebook
Яркий мурал с енотом
фото: Виталий Гидеван / Facebook
Мурал с енотом обновили
фото: Виталий Гидеван / Facebook
Мурал с енотом на Позняках
фото: Виталий Гидеван / Facebook
Дети возле мурала
фото: Виталий Гидеван / Facebook
В комментариях к яркому рисунку пользователи и местные жители поблагодарили художника за отличную работу, которая радует глаз окружающих.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селе Елизаветовка Петриковского района Днепропетровской области появился первый в Украине мурал с изображением английской королевы Елизаветы II.
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