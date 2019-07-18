Во Львове уничтожили мозайку времен СССР: фото

Во Львове застройщик уничтожил мозаику магазина "Океан", которую обещал не трогать, хотя она была создана еще во времена СССР.

Об этом говорится в сообществе "Зручне місто" в Facebook, где уточняется, что автором произведения был Владимир Патык.

"Мы хотели бы верить, что ее аккуратно демонтировали и потом восстановят, но на то не похоже, особенно, если посмотреть на ее остатки на выбитой стене", – сказано в сообщении.

Во времена СССР "Зручне місто" Facebook

В сообществе также предоставили фото до и после того, как застройщик уничтожил рисунок на стене. Пользователи расстроились, отметив, что мозайка была очень милой."Очень жаль. Не великое произведение архитектурной мысли, но они были очень милые. Веселые разноцветные рыбки, к которым все привыкли. Они придавали некий колорит всей улице", "Ее должны были сохранить", – отреагировали пользователи.

Стройка на этом месте "Зручне місто" Facebook

Стройка "Зручне місто" Facebook

"Зручне місто" Facebook

Как выглядела до "Зручне місто" Facebook

"Зручне місто" Facebook

"Зручне місто" Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Львовского городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства метро в городе.

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