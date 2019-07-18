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Во Львове уничтожили мозайку времен СССР: фото

3.7т Читать материал на украинском

Во Львове застройщик уничтожил мозаику магазина "Океан", которую обещал не трогать, хотя она была создана еще во времена СССР.

Об этом говорится в сообществе "Зручне місто" в Facebook, где уточняется, что автором произведения был Владимир Патык.

"Мы хотели бы верить, что ее аккуратно демонтировали и потом восстановят, но на то не похоже, особенно, если посмотреть на ее остатки на выбитой стене", – сказано в сообщении.

Во времена СССР

Во времена СССР

"Зручне місто" Facebook

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В сообществе также предоставили фото до и после того, как застройщик уничтожил рисунок на стене. Пользователи расстроились, отметив, что мозайка была очень милой."Очень жаль. Не великое произведение архитектурной мысли, но они были очень милые. Веселые разноцветные рыбки, к которым все привыкли. Они придавали некий колорит всей улице", "Ее должны были сохранить", – отреагировали пользователи.

Стройка на этом месте

Стройка на этом месте

"Зручне місто" Facebook

Стройка

Стройка

"Зручне місто" Facebook

Во Львове уничтожили мозайку времен СССР: фото

"Зручне місто" Facebook

Как выглядела до

Как выглядела до

"Зручне місто" Facebook

"Зручне місто" Facebook

Во Львове уничтожили мозайку времен СССР: фото

"Зручне місто" Facebook

Во Львове уничтожили мозайку времен СССР: фото
Во Львове уничтожили мозайку времен СССР: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутаты Львовского городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства метро в городе.

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Место
Украина Львов
Тег
застройщик
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