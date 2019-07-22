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У Києві яскравий мурал порадував жителів: фотофакт

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У Києві оновили яскравий мурал з мопсом на Позняках, до якого додали милого єнота з морозивом і сороку в короні.

Відповідним знімком поділився на своїй сторінці в Facebook автор малюнка, столичний художник Віталій Гідеван.

"У мопса на Позняках з'явилася весела компанія. Адреса: вулиця Анни Ахматової, 31", – уточнив автор.

Мурал на Позняках

Мурал на Позняках

фото: Віталій Гідеван / Facebook

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Яскравий мурал с єнотом

Яскравий мурал с єнотом

фото: Віталій Гідеван / Facebook

Мурал з єнотом обновили

Мурал з єнотом обновили

фото: Віталій Гідеван / Facebook

Мурал з єнотом на Позняках

Мурал з єнотом на Позняках

фото: Віталій Гідеван / Facebook

Діти навколо муралу

Діти навколо муралу

фото: Віталій Гідеван / Facebook

У коментарях до яскравого малюнку користувачі і місцеві жителі подякували художнику за відмінну роботу, яка радує око.

У Києві яскравий мурал порадував жителів: фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області з'явився перший в Україні мурал із зображенням англійської королеви Єлизавети II.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
мурал
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