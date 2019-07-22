У Києві яскравий мурал порадував жителів: фотофакт

У Києві оновили яскравий мурал з мопсом на Позняках, до якого додали милого єнота з морозивом і сороку в короні.

Відповідним знімком поділився на своїй сторінці в Facebook автор малюнка, столичний художник Віталій Гідеван.

"У мопса на Позняках з'явилася весела компанія. Адреса: вулиця Анни Ахматової, 31", – уточнив автор.

Мурал на Позняках фото: Віталій Гідеван / Facebook

Яскравий мурал с єнотом фото: Віталій Гідеван / Facebook

Мурал з єнотом обновили фото: Віталій Гідеван / Facebook

Мурал з єнотом на Позняках фото: Віталій Гідеван / Facebook

Діти навколо муралу фото: Віталій Гідеван / Facebook

У коментарях до яскравого малюнку користувачі і місцеві жителі подякували художнику за відмінну роботу, яка радує око.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області з'явився перший в Україні мурал із зображенням англійської королеви Єлизавети II.

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