У Києві яскравий мурал порадував жителів: фотофакт

У Києві оновили яскравий мурал з мопсом на Позняках, до якого додали милого єнота з морозивом і сороку в короні.
Відповідним знімком поділився на своїй сторінці в Facebook автор малюнка, столичний художник Віталій Гідеван.
"У мопса на Позняках з'явилася весела компанія. Адреса: вулиця Анни Ахматової, 31", – уточнив автор.
Мурал на Позняках
фото: Віталій Гідеван / Facebook
Яскравий мурал с єнотом
фото: Віталій Гідеван / Facebook
Мурал з єнотом обновили
фото: Віталій Гідеван / Facebook
Мурал з єнотом на Позняках
фото: Віталій Гідеван / Facebook
Діти навколо муралу
фото: Віталій Гідеван / Facebook
У коментарях до яскравого малюнку користувачі і місцеві жителі подякували художнику за відмінну роботу, яка радує око.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в селі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області з'явився перший в Україні мурал із зображенням англійської королеви Єлизавети II.
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