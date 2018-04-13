В Киеве украли 300-летние дубы из лесничества 

В Киеве в Пуща-Водицком лесничестве неизвестные спилили и вывезли 300-летние дубы.

"На пасхальной неделе исчезли еще два дерева возрастом около 300 лет. Воры переехали через трамвайные пути от асфальтированной дороги со стороны улицы Вышгородской", - написал Александр Соколенко в Facebook.

Позже работники лесной охраны Святошинского лесопаркового хозяйства выявили факт сруба и вывоз выше указанных деревьев.

"Вероятно, кража была совершена в ночное время, так как свидетели данного преступления пока не установлены", - говорится в сообщении лесопарка.

Святошинское лесопарковое хозяйство направило обращение в органы полиции для установления личности злоумышленников и привлечения их к ответственности.

Также отмечается, что на данный момент рассматривается техническая и финансовая возможность круглосуточного мониторинга и контроля балансовых территорий.

Как сообщал CityOboz, в Киеве пройдет большая выставка тюльпанов.