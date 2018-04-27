В Киеве состоится масштабный тату-фестиваль Tattoo Collection 2018

На ВДНГ в Киев 18-20 мая пройдет Международный фестиваль Tattoo Collection — самое масштабное профессиональное мероприятие, посвященное тату-культуре в Украине.

Фестиваль состоится вот уже в 14-й раз и соберет более 350 мастеров со всего мира.

В течение трех дней татуировщики из Украины, Грузии, Беларуси, Молдовы, Польши, Франции, Италии и Объединенных Арабских Эмиратов будут сражаться за звание лучших в своем деле и знаменитый кубок Golden Machine. Посетители фестиваля смогут увидеть работы, выполненные в различных техниках, оценить оригинальность эскизов и даже стать участниками конкурса, сделав татуировку у понравившегося им мастера.

Самые смелые смогут набить олдскульное тату "вслепую" от Sailor Jerry. Рисунок будет выполнен по популярным эскизам Нормана Колинза и не будет стоить ни копейки. Чтобы украсить тело – достаточно будет просунуть руку в специальное окно и полностью довериться выбору мастера.

"ТМ Pabst Blue Ribbon — популярный в США лагер, вышедший в продажу в Украине всего несколько недель назад, впервые выступит партнером фестиваля и приготовит немало интересных активностей для его участников. Например, во время Tattoo Collection можно будет проявить свои художественные способности и заняться Pabst-вандализмом, разграффитив настоящий минивэн. Здесь же будет проведен розыгрыш, победитель которого получит в подарок от бренда тату, которое сможет набить просто на глазах у всех собравшихся", – отмечают организаторы.

Гостем конвенции станет самый пирсингованный человек в мире, вошедший в "Книгу рекордов Гиннеса" – Железный Рольф. Тело этого человека украшает 481 прокол, более 20 имплантов, шрамирование, сплит языка, татуировки на глазных яблоках, имплантированные магниты в кончиках пальцев и другое.

Ярким моментом фестиваля станет битва Manifest "Breaking Battles", во время которой выберут лучших битбоксеров, МС Украины. Зрители тоже смогут на секунду почувствовать себя звездами и попробовать силы в фристайле в рамках "открытого микрофона". В танцевальном батле по брейк-дансу за звание лучшей будет сражаться 16 команд.

Кроме того, в течение трех дней на территории Tattoo Collection будут регулярно проводиться художественные перформансы. Художники создадут ряд картин, лучшие из которых в конце фестиваля станут лотами благотворительного аукциона.

Для посетителей Tattoo Collection с детьми предусмотрены детская программа, настольные игры для всех возрастов, метание ножей, катание на гироскутерах и другие активности. Фестиваль является инклюзивным, поэтому независимо от возраста, все посетители с инвалидностью смогут чувствовать себя на его территории комфортно и непринужденно.

Вечером — фаер-шоу и музыкальная программа с участием оркестра "Ляпис – 98". Сложно в это поверить, но в этом году культовому альбому "Ты кинула" исполнилось 20 лет. Достойный повод для того, чтобы хором исполнить "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Евпатория" и другие бессмертные хиты "Ляписа" вместе с новым проектом Сергея Михалка.

А кроме этого в программе фестиваля — выступления музыкальных групп разных стилей и направлений, всевозможные перформансы, мастер-классы, фуд-корт, барная зона и еще множество интересного.

Напомним, CityOboz собрал топ из самых странных тату звезд.