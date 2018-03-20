В Киеве отремонтируют шесть кинотеатров

В Киеве в 2018 году намерены отремонтировать шесть кинотеатров.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Киевкинофильм", передает "44.ua".

"На данный момент в составе "Киевкинофильм" насчитывается 17 кинотеатров. В 2018 году планируем провести капитальные ремонты (проектные работы, замена окон, ремонт крыши, санузла, внутренни[ помещениq и фасада) в кинотеатрах "Краков", "Им. Шевченко", "Флоренция", "Братислава", "Старт", "Луч", - отметили в КП.

Уточняется, что больше всего потратят на ремонт кинотеатра "Краков", на его базе будет создан "Европейский культурный центр "Краков".

Капитальный ремонт зданий ориентировочно начнут во втором квартале 2018 года.

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