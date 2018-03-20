У Києві вирішили відремонтують шість кінотеатрів

У Києві в 2018 році мають намір відремонтувати шість кінотеатрів.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київкінофільм", передає "44.ua".

"На даний момент у складі" Київкінофільм" налічується 17 кінотеатрів. У 2018 року плануємо провести капітальні ремонти (проектні роботи, заміна вікон, ремонт даху, санвузли, внутрішні[ приміщенm та фасаду) в кінотеатрах "Краків"," Ім. Шевченко", "Флоренція","Братислава","Старт","Луч", - відзначили в КП.

Уточнюється, що найбільше витратять на ремонт кінотеатру "Краків", на його базі буде створенbq "Європейський культурний центр "Краків".

Капітальний ремонт будівель орієнтовно почнуть у другому кварталі 2018 року.

Як писав CityOboz, Гогольfest почнуть проводити в Маріуполі.