В Киеве проводят конкурс на звание Главного "Санты"

Фестивали и новые рестораны, благоустройство и наведение порядка на столичных улицах, инновации и социальные проекты — какая из этих инициатив была важнейшей для города и кто из "Сант" сделал для Киева больше всех? Стартует вторая ежегодная премия "НашКиев Awards: Санта года 2018", где выберут наиболее неравнодушного жителя столицы.

Весь год редакция самого массового интернет-СМИ столицы НашКиев.UA следила за событиями, нововведения и полезными идеями в столице, а накануне Нового года номинировала их авторов на премию "НашКиев Awards: Санта года 2018".

Среди потенциальных Сант — 50 ивентеров, бизнесменов, меценатов, рестораторов, политиков и просто активных жителей столицы. Они ежедневно делали наш город интереснее, удобнее, красивее и вкуснее. Юрий Подлесный, который организовал самый экстремальный забег столицы "Гонка наций", Анна Луковкина, основательница проекта "Всі.Свої", Виталий Дятленко, создатель сервиса Uklon, мэр Виталий Кличко, ONUKA и множество других — не все из них известны, но вклад каждого очень важен для города.

"В редакционной политике любого информационного медиа традиционно превалирует негативная повестка дня. Так уж сложилось, что положительных информационных поводов город дает не более 10% от общей массы. И Киев здесь не исключение. Именно поэтому мы уже второй год подряд благодарим всех "Сант" столице, которые в течение года делали добрые дела, не ожидая особой похвалы, которые формировали положительный информационный фон и дарили жителям этого города веру в добро. Все, кто попал в наш список, уже "Санты", — комментирует Дмитрий Федоренко, основатель интернет-издания НашКиев.UA.

В прошлом году Лучшим Сантой столицы киевляне выбрали бизнесмена, писателя и мецената Гарика Корогодского. Как проголосуют в этом году — интрига. Две недели жители столицы будут выбирать на сайте НашКиев.UA десять фаворитов конкурса, среди которых экспертное жюри определит "Санту года 2018". Также каждый из потенциальных Сант может стать победителя в одной из семи номинаций: "Меценатство и благотворительность", "Городские инициативы", "Культура и история", "Сфера гостеприимства", "Социально-ответственный бизнес", "Экология и зоозащита" и "Физическая культура и спорт".

Имя главного инициатора изменений и улучшений в столице в 2018 году редакция НашКиев.UA назовет 25 декабря. Голосуйте за своего кандидата и выбирайте того, чей вклад в развитие Киева был самым весомым.