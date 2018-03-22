У Києві відкриються скляні студії для художників

Проект сучасного мистецтва AkT будує на арт-заводі "Платформа" в Києві спеціальний простір для митців.

Як повідомляє Рlatfor.ma, це буде десять скляних студій площею 27 квадратних метрів кожна з доступом до води та електроенергії.

"Основні критерії відбору - культурна і соціальна складова проекту, яку художник хоче представити за три місяці, а також створення арту для подальшого експонування", - розповіла ідеолог AkT Аліса Якубович.

За її словами, проект не проти комерційних "заявок", більш того, під час резиденції художники можуть працювати над окремими замовленнями, однак АkT в першу чергу про мистецтво - не про ярмарку.

Проекти, створені в студіях за три місяці, покажуть на фінальній експозиції "Я SINoptic" в форматі щоденників. Однак є й інші цілі.

"За період літньої резиденції ми переслідуємо кілька цілей - всі частково або повністю зав'язані на колабораціях, - зазначила Якубович. - По-перше, це народження нових Христо і Жан-Клода, Уорхола і Баскія, дуети і квартети з різних медіа. По-друге , створення відкритого арт-ком'юніті з загальними вилазками в бар".

Проект стартує 14 червня і триватиме до 1 жовтня 2018. При цьому користуватися студіями можна буде безкоштовно - для цього потрібно до 30 квітня подати заявку.

Раніше CityOboz показував, як буде виглядати Контрактова площа.