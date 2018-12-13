В Киеве массово задерживают авиарейсы: что случилось

Из-за непогоды в Киеве массово задерживаются авиарейсы. Так, в аэропорту "Киев" отменены рейсы в Варшаву и Харьков. А рейсы из Риги, Стамбула и Парижа прибудут в аэропорт "Борисполь" с опозданием.

Кроме того, задерживается вылет рейса в Шарм-Эль-Шейх из Борисполя.

Інформатор

В "Борисполе" задерживаются рейсы из Риги, Парижа и Тбилиси.

В аэропорту "Киев" задерживается рейс в Шарм-эш-Шейх

Как ранее писал OBOZREVATEL, европейская авиакомпания Bulgaria Air приостановила полеты в Украину в связи с военным положением в стране. Прямые рейсы из Одессы в Софию отменены до 16 декабря включительно. В том, будут ли возобновлены полеты из Украины в Болгарию, представители авиакомпании не уверенны.