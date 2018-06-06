У Києві безкоштовно виступить Джон Малкович

У Києві на Софійській площі 1 липня в рамках міжнародного проекту "Шляхи дружби" виступить відомий голлівудський актор Джон Малкович.

Як повідомляє прес-служба Національної опери України, в концерті також візьмуть участь автор проекту, видатний диригент сучасності Ріккардо Муті, оперна співачка Людмила Монастирська (Україна) і відомий український бас Сергій Магера.

Малкович прочитає поему "Портрет Лінкольна" під акомпанемент симфонічного оркестру.

Дана поема, написана американським композитором Аароном Коплендом в розпал Другої світової війни і присвячена національному герою американського народу Аврааму Лінкольну, буде виконана в Києві вперше.

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"Шляхи дружби" - цей міжнародний проект увійшов в історію як приклад високого гуманізму, що долає конфронтацію і тупикові політичні рішення, несе миротворчу місію, вшановує пам'ять жертв трагічних подій сучасності.

Як повідомляв CityOboz, в Києві виступить "Машина часу".