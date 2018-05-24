В Киеве выступит "Машина времени": как попасть на концерт бесплатно

В Киеве на фестивале MotoOpenFest, который пройдет 16 и 17 июля, выступит легендарная группа "Машина времени" с фронтменом Андреем Макаревичем.

Как сообщают организаторы, мероприятие состоится на территории парка "Муромец" и развлекательного комплекса X-парк.

Также на сцене выступят белорусы "Дай дорогу!", группы "Гражданин Топинамбур", Kozak System, White.

Новости В Киеве выступит британская группа Jamiroquai

В программе - квадро тест-драйв, аквабайк квест, конкурс красоты, благотворительная фотовыставка, соревнования по вейкбордингу, автомодельному спорту, вело-триалу, гандболу, футболу, cross-fit зарядка, открытую тренировку по боксу и выставка мотодилеров.

Вход на фестиваль бесплатный.

Как сообщал CityOboz, на фестивале в Киеве выступит британская группа Hurts.