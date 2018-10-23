У відомому українському супермаркеті продають сіль із болтами

У популярному українському супермаркеті продається харчова сіль із металевими болтами.

Таку сіль можна купити в АТБ на вулиці Щербаківськго у Києві. Про це повідомили у Telegram-каналі "Х***ий Київ".

"Кому заліза в організмі не вистачає? В АТБ усе включено! Купуючи пачку солі — у подарунок отримуєте запас найважливіших мікроелементів. За покупками ходила на Щербаківського", — пише автор.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одному із супермаркетів Києва помітили комах. У булочці, яку купив літній чоловік, виявився тарган. Інцидент стався у магазині "Велика Кишеня" на столичній Оболоні.