Ми на Facebook
МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
КияниМедОбоз

/Новини

У відомому українському супермаркеті продають сіль із болтами

1.8тЧитати матеріал російською

У популярному українському супермаркеті продається харчова сіль із металевими болтами.

Таку сіль можна купити в АТБ на вулиці Щербаківськго у Києві. Про це повідомили у Telegram-каналі "Х***ий Київ".

У відомому українському супермаркеті продають сіль із болтами
Новини
Як працюють шахтарі в Україні: яскравий фоторепортаж

"Кому заліза в організмі не вистачає? В АТБ усе включено! Купуючи пачку солі — у подарунок отримуєте запас найважливіших мікроелементів. За покупками ходила на Щербаківського", — пише автор.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в одному із супермаркетів Києва помітили комах. У булочці, яку купив літній чоловік, виявився тарган. Інцидент стався у магазині "Велика Кишеня" на столичній Оболоні.

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Це-для киборгов
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Наші блоги