В Днепре заработает детсад по финской модели

В Днепре начнет работать детский сад по базовой модели Финляндии.

Как сообщает "Информатор", основной тезис такой модели в том, что у ребенка должно быть детство.

Руководитель данного проекта Светлана Галушко, рассказала, как приняла решение создать свое образовательное пространство.

"Малышкин мир" - это пространство активного развития для деток и их родителей — мы работаем в комплексной системе с семьей. Методика работы основывается на финской модели, на данный момент — это лучшая модель обучения: знания, которые детки получают в процессе обучения, они могут применить в своей жизни", — объяснила она.

По словам руководителя проекта, финская модель предусматривает мониторинг ребенка и определение его сильных сторон, с каждой семьей составляется индивидуальная программа обучения, развития ребенка.

Суть финской системы состоит в том, что нет никаких главных предметов или навыков, которых ребенок должен обязательно знать.

"Система предусматривает формирование определенных ступеней, на которых мы делаем акценты. У каждого ребенка есть своя карта развития, на которой мы делаем акцент позитивных моментов: научился ребенок за 2 недели держать правильно ложку — мы на этом акцентируем внимание. Если ему для этого нужно 4 недели — значит будем учиться 4 недели. Мы не сравниваем детей друг с другом — этого в принципе не должно быть", — рассказала Галушко.

Старший тьютор Мария Мишина заявила, что они из этой системы берут, в первую очередь, индивидуальный подход к ребенку.

"Нет определенных сроков для навыков. Возьмем, например, память: мы протестировали ребенка и поняли, что с математикой он на данный момент на одном уровне, но обратив внимание на память, выяснили — здесь у него есть достижения, тогда мы будем развивать ему память по максимуму, не забрасывая другие качества ребенка. Если у него способности более к гуманитарным наукам, значит это направление и будем развивать", — объяснила Мишина.

Дневник успеха нужен для того, чтобы помочь родителям отследить и увидеть какие достижения есть у ребенка, что он не стоит на месте.