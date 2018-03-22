У Дніпрі запрацює дитсадок за фінською моделлю

У Дніпрі почне працювати дитячий садок за базовою моделлю Фінляндії.

Як повідомляє "Інформатор", основна теза такої моделі в тому, що у дитини має бути дитинство.

Керівник даного проекту Світлана Галушко, розповіла, як прийняла рішення створити свій освітній простір.

"Малишкін світ" - це простір активного розвитку для діток та їхніх батьків - ми працюємо в комплексній системі з сім'єю. Методика роботи ґрунтується на фінській моделі, на даний момент - це найкраща модель навчання: знання, які дітки отримують в процесі навчання, вони можуть застосувати у своєму житті", - пояснила вона.

За словами керівника проекту, фінська модель передбачає моніторинг дитини і визначення сильних сторін, з кожною сім'єю складається індивідуальна програма навчання, розвитку дитини.

Суть фінської системи полягає в тому, що немає ніяких головних предметів або навичок, які дитина повинна обов'язково знати.

"Система передбачає формування певних ступенів, на яких ми робимо акценти. У кожної дитини є своя карта розвитку, на якій ми робимо акцент позитивних моментів: навчилася дитина за 2 тижні тримати правильно ложку - ми на цьому акцентуємо увагу. Якщо йому для цього потрібно 4 тижні - значить будемо вчитися 4 тижні. Ми не порівнюємо дітей один з одним - цього в принципі не повинно бути", - розповіла Галушко.

Старший тьютор Марія Мішина заявила, що вони з цієї системи беруть, в першу чергу, індивідуальний підхід до дитини.

"Немає певних термінів для навичок. Візьмемо, наприклад, пам'ять: ми протестували дитину і зрозуміли, що з математикою вона на даний момент на одному рівні, але звернувши увагу на пам'ять, з'ясували - тут є досягнення, тоді ми будемо розвивати пам'ять по максимуму. Якщо здатності більш до гуманітарних наук, значить цей напрямок і будемо розвивати", - пояснила Мішина.

Щоденник успіху потрібен для того, щоб допомогти батькам відстежити і побачити досягнення, які є у дитини, що він не стоїть на місці.