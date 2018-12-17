В Днепре установили главную елку города: как она выглядит

В Днепре в парке Глобы установили главную новогоднюю елку города. Высота дерева 26 метров. Его украсили разноцветными игрушками и множеством гирлянд.

Зажгут елку 21 декабря. Фото опубликовало издание "Информатор".

Ранее сообщалось, что и в Харькове открыли главную развлекательную зону на период зимних праздников "Новогодний городок". Так,здесь будут проходить основные праздничные мероприятия, а также будут работать ледовый каток, различные игровые зоны и рождественская ярмарка.

Автор фото Людмила Логачева

Как писал OBOZREVATEL, 11 декабря в Одессе на улице Дерибасовской зажгли главную елку города. Праздничное дерево состоит из 300 сосен. Их привезли из Великодолинского лесничества.