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В Днепре установили главную елку города: как она выглядит

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В Днепре в парке Глобы установили главную новогоднюю елку города. Высота дерева 26 метров. Его украсили разноцветными игрушками и множеством гирлянд.

Зажгут елку 21 декабря. Фото опубликовало издание "Информатор".

В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
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В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
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В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
В Днепре установили главную елку города: как она выглядит
В Днепре установили главную елку города: как она выглядит

Ранее сообщалось, что и в Харькове открыли главную развлекательную зону на период зимних праздников "Новогодний городок". Так,здесь будут проходить основные праздничные мероприятия, а также будут работать ледовый каток, различные игровые зоны и рождественская ярмарка.

В Днепре установили главную елку города: как она выглядит

Автор фото Людмила Логачева

Как писал OBOZREVATEL, 11 декабря в Одессе на улице Дерибасовской зажгли главную елку города. Праздничное дерево состоит из 300 сосен. Их привезли из Великодолинского лесничества.

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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
У хахлов лысая ёлка блядь
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