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В Харькове открыли главную новогоднюю зону: опубликованы фото

1.2тЧитать материал на украинском

В Харькове открыли главную развлекательную зону на период зимних праздников "Новогодний городок".

Так, в "Новогоднем городке" будут проходить основные праздничные мероприятия, а также будут работь ледовый каток, различные ггровые зоны и рождественская ярмарка. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядит основная новогодняя достопримечательность Харькова.

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Отметим, на территории "Новогоднего городка" также находится и главная елка города, которая ранее была признана самой высокой в Украине – ее высота достигает 40 метров. Помимо этого, она является и одной из самых дорогостоящих, так как на ее сооружение потратили около трех миллионов гривен.

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

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Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новости
В одном из гипермаркетов Запорожья можно увидеть съедобную новогоднюю елку
Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Также на территории расположена и необычная елка, сделанная полностью из льда. Так, инсталляцию "Ледяной фонтан" соорудили из металлической конструкции высотой в четырнадцать метров. Изнутри "елка" будет освещаться всеми цветами радуги.

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

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В Днепре начали устанавливать главную елку города
Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новости
В Запорожье начали устанавливать елку на площади Фестивальной
Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

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Без живой елки, но с дешевым глинтвейном: как отпразднуют Новый год в Киеве
Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Новогодний городок в Харькове

Новогодний городок в Харькове

Автор фото Людмила Логачева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе на улице Дерибасовской зажгли главную елку города. Праздничное дерево состоит из 300 сосен.

В Киеве главную новогоднюю елку на Софийской площади планируют зажечь 19 декабря в 19:00, в день Святого Николая. Особенностью новогоднего дерева станет экран, через который гости мероприятия смогут передать поздравления, которое услышат сразу на двух площадях – Софийской и Контрактовой.

Тема
Kharkiv.City
Место
УкраинаХарьков
Тег
Новый год
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