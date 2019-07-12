В Чернигове раскопали могилу с ребенком XII века. Фото

В Чернигове найдено древнее захоронение ребенка времен Киевской Руси, XII века. Так, журналист Вахтанг Кипиани сообщил, такие находки случаются достаточно редко.

Снимок с раскопок Кипиани разместил на своей странице в социальной сети Facebook.

facebook.com/vakhtang.kipiani

"Центр Чернигова. Найдено захоронение ребенка времен Киевской Руси, XII века. Такое довольно редко бывает", – написал журналист.

Ранее в Субботове Черкасской области обнаружили подземный склеп, который, вероятнее всего, стал местом захоронения гетмана Богдана Хмельницкого. Могилу, которую искали более 300 лет, нашли в Свято-Ильинской церкви. Отмечается, что под полом храма на глубине почти 2 метра ученые зафиксировали геофизическую аномалию, источником которой называют большой археологический объект.

vl.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове археологи в центре города раскопали древние стены костела XVI века. На уникальную находку наткнулись, когда реконструировали городской фонтан "Одуванчик". Сообщается, что рабочие на глубине более двух метров обнаружили еще один фундамент. Ученые выяснили, что это основа костела Воздвижения Честного Креста, построенного еще в 1530 году.

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