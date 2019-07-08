"Это дно!" Сеть разозлил рассказ о случае на станции электрички в Киеве

Киевлян возмутила ситуация, которая произошла на одной из станций городской электрички. Так, горожанин Олег Ривтин вместе со своим 4-х месячным ребенком застрял в лифте из-за того, что охранник отключил его.

Ривтин на своей странице в Facebook отметил, что для возобновления работы лифта ему пришлось стучать в дверь и кричать.

facebook.com/oleg.rivtin

"Лифт, которого все так долго ждали, по умолчанию закрыт, просто выключен. Чтобы им воспользоваться, нужно разыскать охранника, который оценит необходимость включения и примет решение - поедете вы или пойдете пешком. Конечно, нам лифт включили. Мы зашли, поднялись наверх, сделали пару фото, зашли обратно чтобы спускаться и застряли - свет погас, кнопки стали неактивны. Нажав кнопку со звоночком из динамика донеслось – "абонент не може прийняти ваш дзвінок", - рассказал Ривтин.

Как выяснилось, охранник, решив, что вниз они не поедут, отключил лифт.

"И вот стоим мы с 4-х месячным ребенком в этом застрявшем лифте без света и воздуха и думаем – ну, что за пи**ец? Я начал искать телефон Киевпастранс и стучать в дверь. Охранник услышал и повернул заветный рубильник", - написал мужчина.

Пользователи сети возмутились из-за произошедшей ситуации.

"А если бы охранник не заметил?", "Это дно, так быть не должно", "Просто жесть", "Я совсем не удивлен", - пишут в сети.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве пьяный мужчина перекрыл движение транспорта и бросался на прохожих. Так, неизвестный устроил дебош после того, как его высадили из трамвая. ЧП произошло возле станции метро Контрактовая площадь.

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