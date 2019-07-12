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У Чернігові розкопали могилу з дитиною XII століття. Фото

2.2т Читати матеріал російською

У Чернігові знайдене стародавнє поховання дитини часів Київської Русі, XII століття. Так, журналіст Вахтанг Кіпіані повідомив, такі знахідки трапляються досить рідко.

Знімок з розкопок Кіпіані розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У Чернігові розкопали могилу з дитиною XII століття. Фото

facebook.com/vakhtang.kipiani

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"Центр Чернігова. Знайдено поховання дитини часів Київської Русі, XII століття. Таке досить рідко буває", – написав журналіст.

Раніше у Суботові Черкаської області виявили підземний склеп, який, найімовірніше, став місцем поховання гетьмана Богдана Хмельницького. Могилу, яку шукали понад 300 років, знайшли у Свято-Іллінській церкві. Зазначається, що під підлогою храму на глибині майже 2 метри вчені зафіксували геофізичну аномалію, джерелом якої називають великий археологічний об'єкт.

У Чернігові розкопали могилу з дитиною XII століття. Фото

vl.in.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові археологи у центрі міста розкопали стародавні стіни костелу XVI століття. На унікальну знахідку натрапили, коли реконструювали міський фонтан "Кульбаба". Повідомляється, що робітники на глибині понад два метри виявили ще один фундамент. Вчені з'ясували, що це основа костелу Воздвиження Чесного Хреста, побудованого ще у 1530 році.

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Місце
Україна Чернігів
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