В Черкассах коллекторы ворвались в квартиру пенсионерки: странное видео озадачило сеть

В сети вызвало спор видео, на котором изображено, как коллекторы якобы по указанию ОСББ врываются в квартиру пожилой жительницы Черкасс (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Пользователей социальных сетей возмутило незаконное проникновения группой лиц в квартиру пенсионерки, у которой накопились существенные долги за коммунальные услуги. Коллекторы рылись в ее вещах и иронично удивлялись бедности, в которой вынуждена проживать старушка. Ролик опубликован на Facebook-странице активиста Станислава Краснова и уже собрал почти 320 тысяч просмотров.

Отмечается, что у на кадрах видно дом бедной пенсионерки. Квартира без ремонта, но опрятная и убранная. Мужчины же роются в ее вещах и со смехом комментируют бедность помещения.

Кадр из видео Facebook Станіслав Краснов

"Это такой ужас, это такая гадость... Накачанные быки выломали двери в квартиру старушки. За то, что она не может заплатить за коммунальные услуги! У нее пенсия 1400 гривен. Она всю жизнь работала, а теперь олигархи разграбили все, и бросили ей подачку, которой нельзя прожить", - написал автор поста и попросил распространить информацию в сети.

"Друзья, я очень прошу, распространите это видео. В нашей стране пока единственное, что может повлиять на власть, это резонанс. Если это видео разойдется, если об этом узнают все, напишут СМИ, то преступник и изверг окажется в тюрьме, где ему и место".

Большинство комментаторов крайне негативно отнеслись к происходящему на видео, а репост сделали более 11 тысяч человек.

Примечательно, что некоторые пользователи отметили, что видео более похоже на подставное. Кроме этого, в тексте поста указано имя "организатора" взлома, который на своей странице отметил, что их действия, зафиксированные на видео, являются "социальным экспериментом".

"Социальный эксперимент окончен. Правосознание у населения отсутствует. Все выводы вечером", - написал пользователь под ником Александр Бодашко, которого и считают главным виновником происходящего.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из домов по улице Авраменко, города Запорожья, произошло ограбление. Двое неизвестных мужчин взломали дверь, и обворовали квартиру.