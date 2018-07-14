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В аэропорту Харькова отменены рейсы Bravo Airways

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Аэропорт Харькова отменил рейсы на популярные турецкие курорты. Оба полета должен был совершить авиаперевозчик Bravo Airways.

Причины отмены рейсов пока не сообщаются, пишет сообщество "Харьковский перелом" в Facebook.

На онлайн табло аэропорта вылеты в 09.10 в аэропорт "Даламан" (рейс BAY 4325) и перелет Харьков – Анталия в 11.15 (BAY 4949) значатся как отмененные.

Скриншот онлайн табло

Также отменены обратные рейсы Даламан – Харьков и Анталия – Харьков и вечерний рейс до аэропорта "Борисполь" (17.00), который выполняет компания МАУ.

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Тема
Kharkiv.City
Место
УкраинаХарьков
Объект
Bravo Airways
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