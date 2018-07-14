В аэропорту Харькова отменены рейсы Bravo Airways

Аэропорт Харькова отменил рейсы на популярные турецкие курорты. Оба полета должен был совершить авиаперевозчик Bravo Airways.

Причины отмены рейсов пока не сообщаются, пишет сообщество "Харьковский перелом" в Facebook.

На онлайн табло аэропорта вылеты в 09.10 в аэропорт "Даламан" (рейс BAY 4325) и перелет Харьков – Анталия в 11.15 (BAY 4949) значатся как отмененные.

Скриншот онлайн табло

Также отменены обратные рейсы Даламан – Харьков и Анталия – Харьков и вечерний рейс до аэропорта "Борисполь" (17.00), который выполняет компания МАУ.

Как сообщал ранее CityOboz, 13 июля в аэропорту "Киев" (Жуляны) снова застряли сотни туристов.