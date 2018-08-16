Ранок після стихії: з'явилися нові фото наслідків шторму у Києві

З ранку 16 серпня, кияни публікують у соцмережах свіжі фотографії наслідків шторму, який накрив столицю в ніч з середи на четвер. Деякі знімки затоплених вулиць, понівечених автомобілів і дерев нагадують кадри з кіно.

Фотографії очевидців публікують Telegram-канали "Киев оперативный", "Ху**ый Киев", деякі діляться знімками на особистих сторінках у Facebook.

Як повідомлялося раніше, сильний вітер під час шторму обірвав на багатьох вулицях Києва гілки дерев, дроти та рекламні щити.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

У центрі потоки води ринули до підземного ТЦ "Метроград".

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Фото: informator.ua

Очевидці розповідають, що спостерігали над містом яскраву блискавку, сильний дощ та град розміром з перепелине яйце. Деякі фотографії вулиць, посипаних градом, нагадують зиму.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди по Україні, передбачивши нові прояви шторму.