Ранок після стихії: з'явилися нові фото наслідків шторму у Києві

З ранку 16 серпня, кияни публікують у соцмережах свіжі фотографії наслідків шторму, який накрив столицю в ніч з середи на четвер. Деякі знімки затоплених вулиць, понівечених автомобілів і дерев нагадують кадри з кіно.
Фотографії очевидців публікують Telegram-канали "Киев оперативный", "Ху**ый Киев", деякі діляться знімками на особистих сторінках у Facebook.
Як повідомлялося раніше, сильний вітер під час шторму обірвав на багатьох вулицях Києва гілки дерев, дроти та рекламні щити.
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
У центрі потоки води ринули до підземного ТЦ "Метроград".
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Фото: informator.ua
Очевидці розповідають, що спостерігали над містом яскраву блискавку, сильний дощ та град розміром з перепелине яйце. Деякі фотографії вулиць, посипаних градом, нагадують зиму.
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоди по Україні, передбачивши нові прояви шторму.