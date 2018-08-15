Украинцев предупредили о серьезной опасности на курортах: что случилось

В воде на 164 украинских пляжах зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение.

Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины, основываясь на результатах исследования воды, которое проводилось 2-9 августа.

Было проведено 711 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье: из них 57 проб (8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода - 3,2% из 594 исследований, речная вода - 32,5% из 117 исследований).

Как ранее писал CityOboz, украинцев предупредили о небезопасной морской воде в одесской области.