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Украинцев предупредили о серьезной опасности на курортах: что случилось

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В воде на 164 украинских пляжах зафиксировано сверхнормативное микробное загрязнение.

Такие данные опубликовал Центр общественного здоровья МОЗ Украины, основываясь на результатах исследования воды, которое проводилось 2-9 августа.

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Было проведено 711 исследований качества воды на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье: из них 57 проб (8%) не отвечают требованиям стандарта на микробное загрязнение (морская вода - 3,2% из 594 исследований, речная вода - 32,5% из 117 исследований).

Как ранее писал CityOboz, украинцев предупредили о небезопасной морской воде в одесской области.

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