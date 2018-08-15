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Українців попередили про серйозну небезпеку на курортах: що сталося

2.5тЧитати новину російською

У воді на 164 українських пляжах зафіксовано понаднормативне мікробне забруднення. Це - річки, озера, ставки і водойми морського узбережжя.

Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, грунтуючись на результатах дослідження води, яке проводилося 2-9 серпня.

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Було проведено 711 досліджень якості води на території південних областей України, які мають вихід на морське узбережжя: з них 57 проб (8%) не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення (морська вода - 3,2% із 594 досліджень, річкова вода - 32,5% з 117 досліджень).

Як раніше писав CityOboz, українців попередили про небезпечну морську воду в одеській області.

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