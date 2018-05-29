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Українську Венецію показали з висоти пташиного польоту: яскраві фото та відео

1.3тЧитати новину російською

У мережі показали дивовижні фотографії і відео міста Вилкове в Одеській області, більш відомого під назвою "Українська Венеція".

Знімки, зроблені з висоти пташиного польоту, опублікувало видання "Южный курьер".

Вилкове - це місце єднання людини і природи. Українська Венеція стоїть на місці поділу Кілійського гирла Дунаю на Стамбульське і Очаківське. А вже від Очаківського відгалужується вузький Анкудінове гирло.

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

Раніше CityOboz показав приголомшливі фотографії Києва, зроблені за допомогою квадрокоптера.

Тема
Odesa.City
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