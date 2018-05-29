Українську Венецію показали з висоти пташиного польоту: яскраві фото та відео

У мережі показали дивовижні фотографії і відео міста Вилкове в Одеській області, більш відомого під назвою "Українська Венеція".

Знімки, зроблені з висоти пташиного польоту, опублікувало видання "Южный курьер".

Вилкове - це місце єднання людини і природи. Українська Венеція стоїть на місці поділу Кілійського гирла Дунаю на Стамбульське і Очаківське. А вже від Очаківського відгалужується вузький Анкудінове гирло.

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

uc.od.ua

Раніше CityOboz показав приголомшливі фотографії Києва, зроблені за допомогою квадрокоптера.