Українську Венецію показали з висоти пташиного польоту: яскраві фото та відео

У мережі показали дивовижні фотографії і відео міста Вилкове в Одеській області, більш відомого під назвою "Українська Венеція".
Знімки, зроблені з висоти пташиного польоту, опублікувало видання "Южный курьер".
Вилкове - це місце єднання людини і природи. Українська Венеція стоїть на місці поділу Кілійського гирла Дунаю на Стамбульське і Очаківське. А вже від Очаківського відгалужується вузький Анкудінове гирло.
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
uc.od.ua
Раніше CityOboz показав приголомшливі фотографії Києва, зроблені за допомогою квадрокоптера.