В Ривне рисуют гигантский мурал за десятки тысяч гривен

В городе Ривне начали наносить первый слой мурала на жилом доме по улице Мицкевича, 9. Когда работы будут завершены, на стене появится птица с орнаментом.

Площадь уличной картины составляет 250 кв. м. Работу выполняет ривненско-львовский тандем художников - Виктор Челад и Тарас Довгалюк, сообщает "Рівне Вечірнє".

В Ривне начали создавать мурал rivnepost.rv.ua

Видео: Youtube/ Рівне Вечірнє

Инициатива создания мурала принадлежит общественной организации "Простор". Его стоимость составит примерно ₴150 тыс. ₴ 70 тыс. должны выделить власти, а все остальное - спонсоры.

Как сообщал ранее CityOboz, в городе Чугуев Харьковской области нарисовали казацкий мурал.