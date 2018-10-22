Табличка з майбутнього: харківська школа похвалилася лекцією від Ілона Маска

В одній з комп'ютерних шкіл у Харкові прочитає лекцію засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.

Знаменну подію анонсовано на пам'ятній табличці, розміщеній на фасаді будівлі школи по вулиці Короленка, 10, повідомляється в Telegram-каналі "Ху*овий Харків".

"23 березня 2023 року у цій будівлі проведе лекцію для студентів Комп'ютерної школи Hillel засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск", - написано на табличці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Ілон Маск покинув пост глави Tesla на три роки. На таку угоду з владою бізнесмен і винахідник пішов після звинувачення в шахрайстві з котируваннями акцій фірми за допомогою своїх твітів.