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Табличка з майбутнього: харківська школа похвалилася лекцією від Ілона Маска

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В одній з комп'ютерних шкіл у Харкові прочитає лекцію засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск.

Знаменну подію анонсовано на пам'ятній табличці, розміщеній на фасаді будівлі школи по вулиці Короленка, 10, повідомляється в Telegram-каналі "Ху*овий Харків".

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"23 березня 2023 року у цій будівлі проведе лекцію для студентів Комп'ютерної школи Hillel засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск", - написано на табличці.

Табличка з майбутнього: харківська школа похвалилася лекцією від Ілона Маска

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Ілон Маск покинув пост глави Tesla на три роки. На таку угоду з владою бізнесмен і винахідник пішов після звинувачення в шахрайстві з котируваннями акцій фірми за допомогою своїх твітів.

Тема
Kharkiv.City
Особи
Ілон МаскЕлон Маск
Місце
УкраїнаХарків
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