Стихи нон-стоп: в Мариуполе устроили необычный марафон

В Мариуполе присоединились к общенациональной акции круглосуточного прочтения стихов на украинском языке, которое транслируют на Youtube.

"В Мариуполе студенческий совет Министерства информполитики круглосуточно читает стихи на украинском. Идем на рекорд", - отметила советник министра информационной политики по вопросам международной коммуникации Марина Соботюк.

Марафон непрерывного чтения стартовал 7 июня, продлится до 13. Его цель - популяризировать украинский культурно-поэтическое наследие.

Участники акции читают поэзию как украинских авторов, так и произведения мировых классиков, переведенные на украинский.

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