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Составлен топ-5 лучших книг за последние 50 лет

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Жюри Букеровской премии составило шорт-лист из пяти книг, которые номинированы на титул лучшего литературного произведения за последние 50 лет.

Победителя объявят 8 июля 2018 года, сообщает The Man Booker Prize. За понравившуюся книгу читатели могут проголосовать на сайте до 25 июня.

В пятерку вошли произведения, авторы которых получали награду с основания Букеровской премии в 1969 году. В списке – по одному писателю на каждое десятилетие:

  • "В свободном государстве" Видиадхара Найпола (1971),

  • "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли (1987),

  • "Английский пациент" Майкла Ондатже (1992),

  • "Волчий зал" Хилари Мэнтел (2009, 2012),

  • "Линкольн в бардо" Джорджа Сондерса (2017).

На CityOboz вы также можете узнать о 10 самых популярных книг среди украинских читателей.

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