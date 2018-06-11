Вірші нон-стоп: в Маріуполі влаштували незвичайний марафон

У Маріуполі приєдналися до загальнонаціональної акції цілодобового прочитання віршів українською мовою, яке транслюють на Youtube.

"У Маріуполі студентська рада Міністерства інформполітики цілодобово читає вірші українською. Йдемо на рекорд", - зазначила радник міністра інформаційної політики з питань міжнародної комунікації Марина Соботюк.

Марафон безперервного читання стартував 7 червня, триватиме до 13. Його мета - популяризувати українську культурно-поетичну спадщину.

Учасники акції читають поезію як українських авторів, так і твори світових класиків, перекладені українською.

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