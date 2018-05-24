Старинные дома Киева: экскурсовод показала впечатляющие фото потолков

Экскурсовод и знаток Киева София Грабовецкая показала впечатляющие снимки лепнины на потолках старинных домов столицы.

"Красота, скрытая от людских глаз. Лепка и розетки на потолках старинных домов Киева. Чтобы отыскать такие, надо быть любознательным, внимательным и терпеливым. Показываю самое красивое из моей коллекции", – написала Грабовецкая на своей странице в Facebook и детальнее рассказала о каждом доме.

Липинского, 5

Лепка скрывается за красными дверями дома, который строили по заказу дворянина Змиевского и который арендовало Управление Юго-Западной железной дороги.

Большая Житомирская, 28

Особняк 1890-х. Строился по заказу адвоката С. Месняева. С 1964 здесь располагается Институт ботаники НАН Украины.

"Еще в 90-х декор и лепнина были в отличном состоянии, теперь же тетенька-вахтер позволила сфотографировать "только красивое"", – пишет экскурсовод.

Георгиевский переулок, 7

Сюда стоит прийти, чтобы увидеть красивые карнизы и даже белую кафельную печь.

Стрелецкая, 7/6

Длинное желтое сооружение, занимающее почти квартал. Строился в нач. ХХ века как доходный дом Софийского митрополичьего дома.

"Мне лично очень нравится, что потолок здесь украшают очень нежные цветы, похожие или на маки, или на тюльпаны", – отмечает Грабовецкая.

Олеся Гончара, 44

Дом принадлежал профессору Университета, физику Георгию Де-Метцу.

"Проходила мимо, а кто-то не закрыл дверь… Просто, но со вкусом. Даже подсвечивается", – допаяет экскурсовод.

Ранее София Грабовецкая рассказала CityOboz тайны старинных улиц Киева.