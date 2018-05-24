Старовинні будинки Києва: екскурсовод показала вражаючі фото стель

Екскурсовод і знавець Києва Софія Грабовецька показала вражаючі знімки ліпнини на стелях старовинних будинків столиці.

"Краса, прихована від людських очей. Ліпка і розетки на стелях старовинних будинків Києва. Щоб відшукати такі, треба бути допитливим, уважним і терплячим. Показую найкрасивіше з моєї колекції", - написала Грабовецька на своїй сторінці в Facebook і детальніше розповіла про кожен будинок.

Липинського, 5

Ліпка ховається за червоними дверима будинку, який будували на замовлення дворянина Змієвського і який орендувало Управління Південно-Західної залізниці.

Велика Житомирська, 28

Особняк 1890-х. Будувався на замовлення адвоката С. Месняєва. З 1964 тут розташовується Інститут ботаніки НАН України.

"Ще в 90-х декор і ліпка були у відмінному стані, тепер же тітонька-вахтер дозволила сфотографувати "тільки красиве", - пише екскурсовод.

Георгіївський провулок, 7

Сюди варто прийти, щоб побачити красиві карнизи і навіть білу кахляну піч.

Стрілецька, 7/6

Довга жовта споруда, що займає майже квартал. Будувався на поч. ХХ століття як прибутковий будинок Софійського митрополичого будинку.

"Мені особисто дуже подобається, що стелю тут прикрашають дуже ніжні квіти, схожі або на маки, або на тюльпани", - зазначає Грабовецька.

Олеся Гончара, 44

Будинок належав професору Університету, фізику Георгію Де-Метцу.

"Проходила повз, а хтось не зачинив двері... Просто, але зі смаком. Навіть підсвічується", - додає екскурсовод.

Раніше Софія Грабовецька розповіла CityOboz таємниці старовинних вулиць Києва.