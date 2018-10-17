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Стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины: фото

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В Киеве для новогодних праздников в этом году оборудуют две большие локации. Главная елка страны будет традиционно установлена на Софийской площади.

Также установят и дополнительную елку – на Контрактовой площади, сообщила компания-организатор Folk Ukraine в Facebook.

Празднование на Контрактовой площади начнутся 15 декабря и продлятся до 20 января. Елка и площадь будут украшены в стиле творчества художницы Марии Приймаченко.

Стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины: фото

"Игрушки будут иметь форму диковинных зверей украинской художницы, которые символически призывают к миру и дружбе", - рассказали в Folk Ukraine.

Стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины: фото

В то же время елку на Софийской площади традиционно откроют вечером 19 декабря, в День Святого Николая. Праздничные мероприятия здесь продлятся до 13 января.

Стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины: фото

Кроме рождественского дерева, на Софийской площади установят волшебный полярный экспресс и сцену.

Стало известно, как будет выглядеть главная елка Украины: фото

Также на Владимирском проезде будет расположен магический туннель со снежным декором, рождественская ярмарка, зона уличной еды и аллея чудес.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на ВДНХ в очередной раз откроется волшебная зимняя страна, а также покажут новое семейное 3D-шоу.

Тема
Kyiv.City
Место
УкраинаКиев
Объекты
Новый годРождество
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