В Киеве на ВДНХ откроют волшебный зимний мир

В пятницу, 14 декабря, в Киеве на ВДНХ в очередной раз откроется волшебная зимняя страна, а также покажут новое семейное 3D-шоу. Об этом говорится в пресс-релизе.

Премьера "Winterra. Легенда казкового краю" состоится в этот же день в Концерт-Холле (Павильон №7). Стоимость билетов варьируется от 200 до 2499 грн.

Над его созданием работает компания StarLight Entertainment, известная своими популярными шоу "Вартові Мрій" и "Дім таємничих пригод". Новая история расскажет о захватывающих приключениях мальчика, который в канун Нового года пытается спасти своего младшего брата, попавшего в сказочное ледяное королевство Winterra.

Представления будут проходить по будням и выходным на протяжении всех рождественских праздников.

Для участия в шоу были приглашены профессиональные танцоры, акробаты, вокалисты, среди которых артисты всемирно известного Cirque du Soleil, а также участники украинских талант-шоу.

"В Украине никто не делал подобных шоу. И это мотивирует нашу команду каждый год создавать перфоманс еще на уровень выше, придумывать интересные постановки и спецэффекты, более сложную графику, эффектные костюмы и декорации. Мы начинаем продумывать новую историю с того момента, как закончили показывать наш предыдущий спектакль, чтобы каждый год шоу от StarLight Entertainment было неповторимым и вызывало еще больше эмоций", – уверяет Константин Томильченко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, новый физкультурно-оздоровительный центр "Ледовая Арена ВДНХ" начнет работать на территории Экспоцентра в Киеве уже с 4 сентября.