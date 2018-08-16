"Дякую за штраф": журналістка розповіла милу історію про копів у Києві

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла про свої враження від спілкування з патрульною поліцією. Правоохоронці зупинили жінку за розмову по телефону під час руху.

За словами Соколової, її дуже вразила поведінка поліцейських, які виписали їй штраф за порушення.

Яніна Соколова facebook.com/yanina.sokolova

"Розмовляючи по телефону за кермом, я повернула голову ліворуч. На світлофорі паралельно з моїм авто ліворуч було поліцейське. На маленький пристрій, схожий на камеру гоу про, мене знімала дівчина у формі. Знімала з привітною посмішкою, - розповіла вона на своїй сторінці у Facebook, - Гучномовець запропонував зупинитися. Не наказав, а запропонував. Дуже лагідно і мило, як зазвичай пропонують афроамериканці сумки на французьких вулицях".

За словами Соколової, вона з'їхала з дороги, відкрила вікно і подякувала правоохоронцю.

"Він запитав за що. Я відповіла: за те, що мені приємно платити вам штраф, за те, що діти на задньому сидінні хочуть бути схожими на вас, за те, що ви весь час повинні доводити, що та кількість виродків, які лишилися в патрульній поліції України, - це не одна маса. Дякую за те, що ви змусили мене вам довіряти", - поділилася вона.

Як повідомляв раніше CityOboz, патрульний відверто розповів про службу в поліції.