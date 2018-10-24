''Сидячи на даху, бив ногами по капоту'': в Києві авто збило дитину в пішохідній зоні

У середу, 24 жовтня, в Святошинському районі Києва на бульварі Ромена Роллана помітили автомобіль Volkswagen, який на високій швидкості їхав пішохідною зоною, а на його даху сидів чоловік і бив ногами по капоту авто.

Про це повідомив Київ Оперативний у Facebook і прикріпив відповідне відео.

"Щось незрозуміле відбувалося сьогодні на Ромена Роллана: сидячи на даху, хлопець бив ногами по капоту Volkswagen, який мчав пішохідною зоною", - йдеться в повідомленні.

"Почалося все на бульварі Кольцова (ЖК "Парковий") він або викрав машину, або не зрозуміло що! Той стрибнув на машину! І водій на швидкості намагався його скинути!" - розповіла очевидець події в коментарі OBOZREVATEL.

Крім того, в соціальних мережах свідки інциденту розповіли про те, що трапилося: водій автомобіля збив дитину в пішохідній зоні.

"Як кажуть очевидці. Він (водій, - ред.) біля АТБ збив дівчинку. А на капоті - то тато тієї дівчинки, він його у нас у дворі добивав", - пише киянин Ігор Дега.

За словами чоловіка, у дворі на Кольцова, 24, сталася бійка між батьком збитої дівчинки і водієм, їх розняли перехожі.

"Водій на ногах ледве стояв. Біля зупинки швидкісного тут ще годину розбиралися. Обличчя там, звичайно, було схоже на біфштекс. Тата зрозуміти можна", - додав Дега.

За його словами, дівчинка жива, її забрали на кареті швидкої допомоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в центрі Києва, на бульварі Лесі Українки, 23 жовтня відбулася масштабна ДТП, в якій було пошкоджено більше 20 автомобілів.