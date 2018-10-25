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Сбили и увезли: на камеры попало ЧП с пешеходом в Харькове

3.3тЧитать материал на украинском

В Харькове на пешеходном переходе сбили человека. После ДТП водитель автомобиля увез пострадавшего в неизвестном направлении.

Это произошло на улице Академика Павлова, возле станции метро "Студенческая". Видео опубликовали в сообществе "ХС Харьков".

Сбили и увезли: на камеры попало ЧП с пешеходом в Харькове
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"Видео самого удара нет, но мы можем видеть как водитель и пассажиры подняли мужчину с дороги и посадили в салон автомобиля, дальше они увезли его в неизвестном направлении. Надеемся, что мужчину доставили в ближайшую больницу для оказания ему неотложной помощи, если таковая ему понадобится", - пишет автор ролика.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 16 октября в Харькове перед входом на Южный вокзал обнаружили бездыханное тело мужчины.

Тема
Kharkiv.City
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