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Збили і відвезли: на камери потрапила НП з пішоходом у Харкові

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У Харкові на пішохідному переході збили людину. Після ДТП водій автомобіля відвіз потерпілого у невідомому напрямку.

Це сталося на вулиці Академіка Павлова, біля станції метро "Студентська". Відео опублікували у спільноті "ХС Харків".

Збили і відвезли: на камери потрапила НП з пішоходом у Харкові
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"Відео самого удару немає, але ми можемо бачити, як водій і пасажири підняли чоловіка з дороги і посадили в салон автомобіля, далі вони відвезли його в невідомому напрямку. Сподіваємося, що чоловіка доправили у найближчу лікарню для надання йому невідкладної допомоги, якщо така йому знадобиться", — пише автор ролика.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 16 жовтня у Харкові перед входом до Південного вокзалу виявили бездиханне тіло чоловіка.

Тема
Kharkiv.City
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Молодец водитель. Не стал ждать Скорую. Сам повез.
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