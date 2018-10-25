Збили і відвезли: на камери потрапила НП з пішоходом у Харкові

У Харкові на пішохідному переході збили людину. Після ДТП водій автомобіля відвіз потерпілого у невідомому напрямку.

Це сталося на вулиці Академіка Павлова, біля станції метро "Студентська". Відео опублікували у спільноті "ХС Харків".

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"Відео самого удару немає, але ми можемо бачити, як водій і пасажири підняли чоловіка з дороги і посадили в салон автомобіля, далі вони відвезли його в невідомому напрямку. Сподіваємося, що чоловіка доправили у найближчу лікарню для надання йому невідкладної допомоги, якщо така йому знадобиться", — пише автор ролика.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 16 жовтня у Харкові перед входом до Південного вокзалу виявили бездиханне тіло чоловіка.