Реконструкция Шулявского моста: как изменится движение 

С 1 мая начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода в Киеве.

На время проведения работ разрабатывается схема движения, отметили в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесена контактная сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесены МАФы с радиуса проведения реконструкции.

В частности, предусмотрены следующие изменения:

движение по ул. Довженко - ул. Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика, Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

по ул. Гетьмана - ул. Довженко (в сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

односторонними будут ул. Цедика до ул. Нестерова и ул. Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана будет иметь конечную остановку "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко - "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будут установлены светофоры.

В департаменте транспортной инфраструктуры отметили, что ориентировочная продолжительность строительства составит 17 месяцев.

Как сообщал CityOboz, первую очередь реконструкции Шулявского моста планируют закончить уже к концу этого года.