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Разлагается за полтора месяца: в украинской Венеции будут делать уникальную эко-посуду

1.5тЧитать новость на украинском

В Вилково Одесской области, которое еще называют украинской Венецией, собираются производить одноразовую эко-посуду из камыша.

Об этом заявил городской голова Николай Дзядзин, передает 048.ua.

По словам мэра, одноразовая посуда, выпуск которой наладят в Вилково, будет разлагаться всего за полтора месяца.

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Сейчас проходят исследования в Одесской национальной академии пищевых технологий. Как только будет готово технико-экономическое обоснование, этот проект начнут воплощать в жизнь, обещает мэр. Для реализации идеи планируют привлечь грантовые средства.

Напомним, ученые назвали посуду, которая опасна для здоровья.

Тема
Odesa.City
Место
Украина
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